Депутаты правящей в Германии партии СДПГ выступили против поставок тяжелого вооружения Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ряд депутатов из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую в ФРГ коалицию, выступили против поставок тяжелых вооружений Украина, призвав к скорейшему прекращению огня на украинской территории.

Как передает издание Spiegel со ссылкой на попавший в его распоряжение документ, под заголовком «Оружие должно замолчать!» подписали депутаты Бундестага и Европарламента, а также представители немецких федеральных земель.

В документе говорится о том, что продолжение военных действий «приведет к большему количеству смертей и разрушениям». «Нужно как можно скорее добиться прекращения огня, оно станет отправной точкой для масштабных мирных переговоров ... Нужно остановить эскалационную спираль», - сказано в тексте.

Политики заявляют, что при поставках оружия необходимо «тщательно взвешивать и обдумывать, где проходят "красные линии", которые могут быть расценены, как вступление в войну, и повлечь за собой соответствующие реакции». Депутаты выступили против создания бесполетных зон, а также передачи Украине боевых танков и истребителей.

По мнению авторов документа, необходимо выстроить способ взаимодействия с Россией с учетом текущих реалий, а Европейский союз и отдельные страны-члены должны нарастить дипломатические усилия.

Как сообщает издание, некоторые члены СДПГ недовольны тем, что партия отошла от многолетнего курса, который был направлен на разоружение и разрядку.