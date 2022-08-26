Американцы обвинили Зеленского в воровстве

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Читатели Breitbart прокомментировали решение президента США Джо Байдена о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 3 млрд долларов, несмотря на высокую инфляцию, продовольственный и топливный кризис в самих Штатах.

"И не забудьте! После того, как украинцы получат наши деньги, они же все равно обругают нас за то, что предоставили мало. Это у них в привычке", - отметил Gene Mierzwa.

"Эти очередные три миллиарда - просто откат Джо и Хантера Байденов мировому центру отмывания денег - Украине. Ведь именно она сделала семейку Байденов богатой", - выразил свое мнение NoNameGiven

"Да Зеленский сам главный коррупционер. Он наверняка скупает недвижимость и другие активы в США!" - предположил читатель под ником apieceofwork.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине еще 4,5 млрд долларов помощи.

Также ранее стало известно, что Украина получила от США четыре РСЗО HIMARS. Ранее Вашингтон предоставил Киеву восемь таких систем.