Лукашенко заявил о переоборудовании белорусских самолетов под ядерное оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности переоборудования белорусских военных самолетов для того, чтобы они несли ядерное оружие.

«Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут», - приводит госагентство Белта слва белорусского лидера, который отмтеил, что Минск готов адекватно ответить на угрозы со стороны западных стран.

Как напомнил Лукашенко, ранее они с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявили о переоборудовании белорусского самолета Су-24 для того, чтобы те могли нести ядерное оружие. «Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!», - заявил белорусский президент.

Напомним, накануне депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко пригрозил президенту Белоруссии расправой, а причиной для таких громких высказываний со стороны украинского чиновника стало поздравление украинцев с Днем Независимости.