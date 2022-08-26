Российские военные за сутки поразили девять пунктов управления ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России поразили за сутки девять украинских военных пунктов управления, сообщили сегодня, 25 августа, в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, продолжается нанесение ударов по военным объектам на территории Украины.

"За сутки были поражены девять пунктов управления ВСУ возле населенных пунктов: Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное Донецкой народной республики, Лозовое Херсонской области, Дергачи, Чугуев Харьковской области, Николаев и Партизанское Николаевской области, а также живая сила и военная техника украинских войск в 163 районах", - сообщили в ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 августа 2022 года можно прочитать здесь.