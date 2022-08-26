Мэр Лондона предрек Британии "национальную катастрофу" из-за цен на электричество Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Лондона Садик Хан на фоне сообщения об очередном повышении цен на электроэнергию заявил, что Великобританию ожидает «национальная катастрофа», если правительство Соединенного Королевства срочно не начнет действовать.

Таким образом градоначальник отреагировал на объявление Управления рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) о повышении максимально допустимой суммы счетов за электроэнергию в стране с 1 октября 2022 года на 80% до рекордных значений в 3 549 фунтов (4,2 тысячи долларов) в год.

Садик Хан заявил, что прозвучавшие от Ofgem объявление ценового порога подтвердило то, чего многие британцы «долго боялись». «Несмотря на многочисленные предупреждения, правительство упорно не вмешивалось, и министры должны принять меры сейчас, чтобы кризис стоимости жизни не стал национальной катастрофой», - написал британский мэр в своем Twitter.

Напомним, ранее аналитики заявили, что предстоящий зимой в Великобритании стоит ожидать рост цен на электроэнергию в три раза выше, чем годом ранее, указав также на то, что энергокризис в стране грозит превзойти экономический крах 2008 года.