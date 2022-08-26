Испанское издание назвало украинского министра Ткаченко главой Минкультуры России Фото: Евгения ГУСЕВА

Испанское информагентство Europa Press назвало министром культуры России украинского министра культуры и информполитики Александра Ткаченко, призывающего Запад к "отмене" российской культуры.

В опубликованной в пятницу, 26 августа, статье сообщается, что "министр культуры РФ" Ткаченко предложил всем государствам "свободного мира" дистанцироваться от российской культуры и запретить российским представителям СМИ и культуры посещать другие страны.

Напомним, ранее Михаил Мишустин заявил, что Россию “отменить” невозможно. Глава российского правительства рассказал о тщетных попытках Запада запретить все русское.

Также ранее президент России Владимир Путин сравнил западную атаку на русскую культуру с событиями в гитлеровской Германии. Путин также добавил, что в западных странах в настоящее время пытаются дискриминировать все, что связано с Россией, включая книги. Например, под запрет попадают российские писатели. Такое невозможно представить в нашей стране, где нет места этнической нетерпимости, констатировал российский лидер.