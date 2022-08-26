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Политика26 августа 2022 10:30

Испанское издание назвало украинского министра Ткаченко главой Минкультуры России

Europa Press назвало призывающего “отменить” российскую культуру украинского министра Ткаченко главой Минкультуры РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Испанское издание назвало украинского министра Ткаченко главой Минкультуры России

Испанское издание назвало украинского министра Ткаченко главой Минкультуры России

Фото: Евгения ГУСЕВА

Испанское информагентство Europa Press назвало министром культуры России украинского министра культуры и информполитики Александра Ткаченко, призывающего Запад к "отмене" российской культуры.

В опубликованной в пятницу, 26 августа, статье сообщается, что "министр культуры РФ" Ткаченко предложил всем государствам "свободного мира" дистанцироваться от российской культуры и запретить российским представителям СМИ и культуры посещать другие страны.

Напомним, ранее Михаил Мишустин заявил, что Россию “отменить” невозможно. Глава российского правительства рассказал о тщетных попытках Запада запретить все русское.

Также ранее президент России Владимир Путин сравнил западную атаку на русскую культуру с событиями в гитлеровской Германии. Путин также добавил, что в западных странах в настоящее время пытаются дискриминировать все, что связано с Россией, включая книги. Например, под запрет попадают российские писатели. Такое невозможно представить в нашей стране, где нет места этнической нетерпимости, констатировал российский лидер.