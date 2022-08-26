Губернатор Василий Орлов: «Мы представим на ВЭФ около 100 видов амурских товаров»

Павильон Амурской области на ВЭФ-2022. Фото: пресс-служба правительства региона.

Амурская область представит на Восточном экономическом форуме около 100 видов товаров. По словам губернатора Василия Орлова, в выставочном павильоне Приамурья гости ВЭФ-2022 смогут познакомиться с уникальными региональными продуктами, аналогов которым нет нигде.

- Мы представим на ВЭФ около 100 видов амурских товаров. Их общий вес по предварительным подсчетам составит 1,5 тонн, - рассказал Василий Орлов. – Помимо уже известных за пределами региона продуктов, таких как БАД дигидрокварцетин и амурский мед, везем новые. В нашем павильоне гости смогут познакомиться с молодыми предпринимателями и их товарами, например одеждой и аксессуарами с символикой Дальнего Востока и Амурской области.

Какие именно амурские товары будут представлены на главном деловом форуме Дальнего Востока, решали в региональном министерстве экономического развития и внешних связей. Так, в экспозиции будет широко представлена продукция компании «Тайга Органика». Именно их мед четыре года назад дегустировали Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин во время посещения амурского павильона. Кроме того, гостям форума предложат «живой» тындинский квас, твороженные сырки, сырокопченую колбасу и мясные снеки бренда «Серышевский», молочные коктейли и напитки Благовещенского молочного комбината. В амурском павильоне будут представлены уникальные биодобавки, в том числе дигидрокварцетин компании «Аметис». Его производят из древесины лиственницы даурской.