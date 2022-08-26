Михаил Дегтярев: «Межвузовский кампус станет ядром научно-образовательной экосистемы Дальнего Востока»

Во время командировки в Москву глава региона провел ряд результативных встреч. Фото: правительство Хабаровского края

Хабаровский край продолжает укрепление связей с федеральным центром. Так, губернатор Михаил Дегтярев находится в Москве в командировке, в ходе которой состоялась рабочая встреча между главой региона и заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся развития региона и страны в целом. Одной из центральных тем стала заявка на создание в Хабаровске межвузовского кампуса, представленная губернатором.

- Кампус должен стать ядром научно-образовательной экосистемы, платформой для взаимодействия и обмена идеями через сотрудничество вузов и научных организаций, бизнеса, местных сообществ, представителей городских и региональных властей. Именно в кампусе, мы уверены, сформируется творческая атмосфера для новых идей и проектов. Ведь мы намерены привлекать представителей креативных индустрий и предпринимателей в реализуемые проекты, - пояснил Михаил Дегтярев.

На данный момент, заявка от Хабаровского края уже успешно прошла первую волну отбора кампусов мирового уровня. Согласно проекту, межвузовский кампус будет рассчитан на 2500 мест.

Заместитель председателя федерального правительства оценил качество заявки и отметил перспективы реализации такого проекта на Дальнем Востоке.

- Я рад, что Хабаровский край провел большую работу и подготовил заявку для участия в отборе. На данный момент проводится отраслевая, строительная, финансовая и юридическая экспертизы всех поступивших проектов. Создание кампуса в Хабаровском крае даст хороший толчок для опережающего социально-экономического развития не только региона, но и всего Дальнего Востока, о котором говорил Президент Владимир Путин, - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Отдельное внимание в ходе встречи уделили развитию туристического потенциала Хабаровского края. Так, регион планирует использовать площадку Восточного экономического форума для подписания соглашения с корпорацией «Туризм.РФ». Порядка 25 миллиардов рублей инвестиционных средств будут направлены в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на реализацию трех инвестпроектов: создание горнолыжного комплекса «Хехцир», модернизация ГЛК «Холдоми» и обустройство рекреационно-морской территории «Дюанка». Дальнейшее привлечение инвесторов в край продолжится на Всероссийском туристическом форуме «Открой Дальний Восток!», который пройдет в Хабаровске уже в сентябре.

Еще одной темой обсуждения стала цифровизация региона и преодоление цифрового неравенства. В рамках национальной программы «Цифровая экономика» еще 14 населенных пунктов региона обзаведутся скоростным мобильным интернетом. Таким образом, свободный доступ к информации получат более 10 тысяч человек. В малых населенных пунктах с численностью населений от 100 до 500 человек будут установлены базовые станции для повышения качества связи.