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В мире26 августа 2022 10:45

Макрон заявил, что МАГАТЭ получила гарантии безопасности для миссии на Запорожскую АЭС

Французский лидер отметил, что речь идет о независимой миссии, которая будет защищена
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Макрон заявил, что МАГАТЭ получила гарантии безопасности для миссии на Запорожскую АЭС

Макрон заявил, что МАГАТЭ получила гарантии безопасности для миссии на Запорожскую АЭС

Фото: REUTERS

Париж и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили гарантии безопасности от Москвы и Киева для отправки миссии агентства на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер напомнил, что днем ранее, 25 августа, встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, а ранее провел телефонные переговоры с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

«Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны. Теперь там (на ЗАЭС) может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена», - заявил президент Франции в пятницу, 26 августа.

Напомним, в четверг, 25 августа, гендиректор МАГАТЭ в ходе своего визита в Париж заявил о скором достижении договоренностей по отправке миссии агентства на Запорожскую АЭС, отметив также необходимость определить все условия для этой миссии.