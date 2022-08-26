Макрон заявил, что МАГАТЭ получила гарантии безопасности для миссии на Запорожскую АЭС Фото: REUTERS

Париж и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили гарантии безопасности от Москвы и Киева для отправки миссии агентства на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер напомнил, что днем ранее, 25 августа, встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, а ранее провел телефонные переговоры с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

«Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны. Теперь там (на ЗАЭС) может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена», - заявил президент Франции в пятницу, 26 августа.

Напомним, в четверг, 25 августа, гендиректор МАГАТЭ в ходе своего визита в Париж заявил о скором достижении договоренностей по отправке миссии агентства на Запорожскую АЭС, отметив также необходимость определить все условия для этой миссии.