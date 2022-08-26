Гендиректор Baykar исключил поставку турецких беспилотников в Россию, заявив о поддержке Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкая компания Baykar не считает возможным любые поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar Москве и будет продолжать поддерживать Киев несмотря ни на что. Таким образом возможность сотрудничества с Россией прокомментировал гендиректор компании Халук Байрактар.

По словам гендиректора Baykar, деньги не являются приоритетом компании. «Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их», - заявил он русской службой Би-би-си, отвечая на вопрос о возможности продажи беспилотников России.

Халук Байрактар также отметил, что Baykar находится «полностью» на украинской стороне, подчеркнув, что «ничто не затмит сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена».

Напомним, в начале августа этого года украинский посол в Анкаре Василий Бодна заявил, что турецкая компания Baykar уже приобрела на Украине земельный участок для постройки на там завода по производству беспилотников, уточнив также, что компания уже зарегистрировалась.