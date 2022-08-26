Лукашенко заявил, что изобилия в Евросоюзе больше не будет

Александр Лукашенко сделал громкое заявление об экономической ситуации на Западе Фото: REUTERS

Евросоюз накопил много проблем, которые начинают "вылезать", в этой связи прошлого изобилия в странах Европы уже не будет, считает белорусский президент Александр Лукашенко.

"Сейчас дурница закончилась. Более того, "вложились" прилично в эту украинскую авантюру. Пандемия, локдауны, разбрасывание с вертолета денег, это сейчас все вылезает, - цитирует Лукашенко агентство БелТА. - Поэтому проблем много, изобилия у них, действительно, больше не будет".

По его словам, "надо раздеваться, напрягаться и работать". "Им теперь придется платить по счетам на всю катушку", - подчеркнул Лукашенко.

Ранее европейские политики и экономисты начали заявлять о серьезном "кризисе стоимости жизни", возникшем на Западе на фоне введения антироссийских санкций. Не исключено, что ситуация может привести к масштабному экономическому коллапсу.

Кроме того, существует вероятность, что Европа ближайшей зимой останется без российских энергоресурсов. Всеми виной нежелание европейских политиков и бизнесменов соглашаться на предложенную Москвой новой системы оплаты российского топлива в рублях. В связи с этим политики ЕС и Британии уже начали призывать граждан "готовиться к трудной зиме".