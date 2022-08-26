ВСУ покинули позиции в Новомихайловке и Дибровном из-за крупных потерь

Военнослужащие двух бригад ВС Украины из-за потерь сбежали со своих позиций в ДНР и Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

"В связи с крупными потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады войск Украины в Новомихайловке Донецкой Народной Республики и 93-й механизированной бригады в Дибровном Харьковской области оставили позиции и оставили районы боевых действий", — сказал в ходе брифинга представитель ведомства Игорь Конашенков.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 августа 2022 года можно прочитать здесь.