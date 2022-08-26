Правительство Болгарии предложило «Газпрому» обсудить поставки газа в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Болгарии заявило компании «Газпром» о своей готовности возобновить переговоры по поставкам российского газа в республику. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики страны Розен Христов, уточнив при этом, что на данный момент активные переговоры не ведутся.

«Мы сказали им, что готовы возобновить переговоры по контракту и что у нас есть предложения по ряду поправок, которые позволили бы его оптимизировать», - заявил глава ведомства телеканалу Nova.

Среди предложений Христов назвал продление срока приема оставшихся объемов голубого топлива, отметив, что Болгария по-прежнему покупает газ из России, только через посредников и «платит сверху 30%».

Министр также заявил, что днем ранее, 25 августа, Белоруссия и Еврокомиссия провели переговоры о покупках энергоресурса у «Газпрома». По его словам, речь шла о действующем контракте, однако «платежная схема, на которой будет настаивать правительство, - банковская гарантия при получении месячной поставки газа». «У нас было полное понимание предмета», - отмети он.