Британский пенсионер обрушился на Джонсона за призыв отправить Украине больше денег

Борис Джонсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пенсионер из Британии Питер в эфире радио жестко раскритиковал премьер-министра страны Бориса Джонсона, который предложил выделить Украине дополнительные 54 миллиона фунтов стерлингов военной помощи, об этом сообщает издание Express.

"Не очень приятно со стороны мистера Джонсона слышать, что мы должны терпеть рост цен, в то время как он зарабатывает 150 000 фунтов стерлингов ежегодно.. Для него это пустяки, я получаю пенсию 730 фунтов стерлингов в месяц. Мне придется голодать, потому что я должен включить отопление… Ему наплевать, что тысячи таких как я в этой стране будут голодать", - заявил мужчина.

Ранее сообщалось, что Британия намерена направить Украине новую партию оружия в ближайшее время. Общая сумма британской помощи Киеву с начала спецоперации достигла 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

При этом эксперты предрекли обнищание миллионов британцев из-за роста цен на энергоносители. Также агентство Bloomberg прогнозировало, что число живущих в нищете британцев достигнет 1 миллиона в 2023 году.