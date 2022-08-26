«Вижу позитивные изменения»: губернатор Ямала Дмитрий Артюхов за две недели проехал за рулем машины весь восток региона

Каждый август губернатор Ямала Дмитрий Артюхов восточную часть региона проезжает за рулем автомобиля. И так уже четвертый год подряд. Отметим, что задача не из простых. Путешествие составило 1500 километров. Побывал глава региона в 12 населенных пунктах, включая города, посёлки и отдалённые микрорайоны, провел шесть больших встреч с населением и четыре встречи в поселках и микрорайонах. Лично посетил более 80 объектов.

В этом году губернатор раскрыл секрет, как родилась идея такой поездки.

«Первая причина - хотел сам посмотреть ход работ, - вспоминает Дмитрий Артюхов. – Вторая, в соцсетях встретилась фраза: «Начальники ездят на джипах, на вертолетах летают, а мы маемся по этим дорогам. Хоть раз бы проехались, всё бы поняли». Я подумал, а почему бы, собственно, и не проникнуться на отечественном автомобиле. Спонтанно всё родилось. А потом уже вошёл во вкус. Раз уж едем – конечно, надо встречаться с жителями. Если встречаемся, значит, смотрим объекты… Что еще важно – со мной едет вся команда, один только на хозяйстве оставлен в Салехарде».

В машине на основной части пути с губернатором ехал попутчик – администратор независимого ТГ-канала, который занимает критическую позицию в отношении работы власти. Ирина Пономаренко погружена в муниципальную и региональную повестку, прямо заявляет о проблемах, спрашивает с чиновников об их решениях, размещает жалобы населения прямо у себя в ТГ-канале.

В каждом населенном пункте губернатор инспектировал ход работ на крупных объектах строительства жилья, соцобъектов, дорог... Маршрут составлялся исходя из предложений ямальцев, Топ-5 тем: дороги, благоустройство, ЖКХ, социальная защита и безопасность.

Излюбленный этап поездки –«Честный маршрут». В каждом населенном пункте губернатор берет в попутчики активного местного жителя, который показывает ему «болевые» точки города.

Губернатор обязательно встречается с ямальцами. Второй год они проходят под открытым небом, побывать на них могут все желающие. В этом году рекордной стала встреча в Ноябрьске, которая длилась более 2 часов. На неё пришли примерно 1200 жителей, губернатор ответил со сцены на 49 вопросов.

«Везде вижу позитивные изменения, - поделился впечатлениями от поездки Дмитрий Артюхов. - Уходят на второй план самые болезненные прежде для ямальцев вопросы - жильё и дороги. Заметно лучше стала наша региональная трасса Сургут-Салехард, хотя работы ещё много. В каждом городе и посёлке идёт масштабный ремонт дорог - не только на центральных улицах, но и во дворах. Строятся комплексные микрорайоны, появляются современные спортивные объекты и интересные арт-пространства. Радует, что многие из них создаются по инициативе самих ямальцев. Значит, люди хотят оставаться жить на Севере. Будем создавать для этого все необходимые условия».