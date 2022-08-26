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Общество26 августа 2022 11:56

«Вижу позитивные изменения»: губернатор Ямала Дмитрий Артюхов за две недели проехал за рулем машины весь восток региона

Четвертый год подряд!
Павел ЧЕРНЫШОВ

Каждый август губернатор Ямала Дмитрий Артюхов восточную часть региона проезжает за рулем автомобиля. И так уже четвертый год подряд. Отметим, что задача не из простых. Путешествие составило 1500 километров. Побывал глава региона в 12 населенных пунктах, включая города, посёлки и отдалённые микрорайоны, провел шесть больших встреч с населением и четыре встречи в поселках и микрорайонах. Лично посетил более 80 объектов.

В этом году губернатор раскрыл секрет, как родилась идея такой поездки.

«Первая причина - хотел сам посмотреть ход работ, - вспоминает Дмитрий Артюхов. – Вторая, в соцсетях встретилась фраза: «Начальники ездят на джипах, на вертолетах летают, а мы маемся по этим дорогам. Хоть раз бы проехались, всё бы поняли». Я подумал, а почему бы, собственно, и не проникнуться на отечественном автомобиле. Спонтанно всё родилось. А потом уже вошёл во вкус. Раз уж едем – конечно, надо встречаться с жителями. Если встречаемся, значит, смотрим объекты… Что еще важно – со мной едет вся команда, один только на хозяйстве оставлен в Салехарде».

В машине на основной части пути с губернатором ехал попутчик – администратор независимого ТГ-канала, который занимает критическую позицию в отношении работы власти. Ирина Пономаренко погружена в муниципальную и региональную повестку, прямо заявляет о проблемах, спрашивает с чиновников об их решениях, размещает жалобы населения прямо у себя в ТГ-канале.

В каждом населенном пункте губернатор инспектировал ход работ на крупных объектах строительства жилья, соцобъектов, дорог... Маршрут составлялся исходя из предложений ямальцев, Топ-5 тем: дороги, благоустройство, ЖКХ, социальная защита и безопасность.

Излюбленный этап поездки –«Честный маршрут». В каждом населенном пункте губернатор берет в попутчики активного местного жителя, который показывает ему «болевые» точки города.

Губернатор обязательно встречается с ямальцами. Второй год они проходят под открытым небом, побывать на них могут все желающие. В этом году рекордной стала встреча в Ноябрьске, которая длилась более 2 часов. На неё пришли примерно 1200 жителей, губернатор ответил со сцены на 49 вопросов.

«Везде вижу позитивные изменения, - поделился впечатлениями от поездки Дмитрий Артюхов. - Уходят на второй план самые болезненные прежде для ямальцев вопросы - жильё и дороги. Заметно лучше стала наша региональная трасса Сургут-Салехард, хотя работы ещё много. В каждом городе и посёлке идёт масштабный ремонт дорог - не только на центральных улицах, но и во дворах. Строятся комплексные микрорайоны, появляются современные спортивные объекты и интересные арт-пространства. Радует, что многие из них создаются по инициативе самих ямальцев. Значит, люди хотят оставаться жить на Севере. Будем создавать для этого все необходимые условия».