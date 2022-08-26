Жители французского Бордо в засуху вместо воды будут пить вино Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители французской коммуны Бордо во время засуху вместо воды будут пить вино. Об этом пишет Associated Press (AP).

Как передает издание, причиной стало то, что из-за аномальной жары в одном из самых знаменитых винодельческих регионов Франции сбор урожая пришелся на август, а не на середину сентября, как это положено

Этим летом Франция пережила несколько волн аномальной жары, когда температура превышала +40°С, а из-за засухи в июле этого года на всей территории страны ввели ограничения по использованию воды. Луара, Бургундия и Бордо стали самыми пострадавшими от засухи винными регионами страны.

Напомним, аномально жаркие температуры вызвали засуху во многих странах Европы. Как писал сайт KP.RU, свыше ста французских коммун остались без питьевой воды на фоне засухи, после чего французские власти призвали ужесточить ограничения.