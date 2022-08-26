СК России расследует осквернение памятника советским воинам в Литве

Следователи разбираются в обстоятельствах демонтажа советского памятника Фото: Следственный комитет России

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах осквернения памятника советским воинам в литовском городе Титувенай. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале СК России.

Отмечается, что памятник был возведен в честь 456-и бойцов Красной армии, погибших в боях при освобождении города Титувенай в июле 1944 года.

Монумент воинам, сражавшимся с фашизмом, был залит неизвестными вандалами красной краской. Литовские правоохранители искать злоумышленников, устанавливать их личности и привлекать вандалов к ответственности в настоящее время не собираются.

Александр Бастрыкин считает, что выявить тех, кто совершил вандализм по отношению к данному памятнику, необходимо найти как можно скорее, эти готовы заняться российские силовики во взаимодействии с сотрудниками министерства иностранных дел РФ. В ближайшее время по факту произошедшего Следственным комитетом РФ может быть возбуждено уголовное дело.