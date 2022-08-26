Лукашенко назвал Шольца и Макрона “пиарящимися на разговорах с Путиным пацанами”

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона пацанами, которые используют свои переговоры с главой РФ Владимиром Путиным в целях пиара, об этом говорится на сайте белорусского лидера.

"Шольц - это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике", - заявил Лукашенко представителям СМИ, комментируя заявления канцлера ФРГ о содержании проведенной беседы с российским президентом.

Кроме этого, Лукашенко также напомнил, что некоторое время назад и Эммануэль Макрон "пиарился перед журналистами" разговором с Путиным.

"Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает", - подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал “объявлением войны” изоляцию Литвой Калининграда. Президент Белоруссии назвал недопустимым решение Литвы блокировать транзит из России в Калининград.

Также белорусский лидер ранее назвал рецепт от тотальной конфронтации в Европе. Кроме этого, он подтвердил готовность к возобновлению сотрудничества со Словенией.