Кадыров предложил СБУ «встретиться и разобраться, кто террорист» в ответ на предъявленные ему обвинения

Кадыров предложил украинской СБУ "разобраться, кто преступник". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление Службы безопасности Украины о том, что ему предъявлено обвинение в «военных преступлениях». Кадыров записал аудиообращение к сотрудникам СБУ, которое выложил в своем Telegram-канале в пятницу 26 августа. В нем глава Чечни предлагает украинским силовикам встретиться, чтобы разобраться, «кто преступник».

«Господа СБУшники, определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберемся кто преступник, кто убийца, кто террорист», - заявил Кадыров, назвав СБУ «пешками азовцев и других преступных организаций».

«У вас ни чести, ни совести, ни любви к Родине», - обратился чеченский лидер к сотрудникам украинской Службы безопасности.

Кадыров заявил, что продолжит участие в спецоперации на Украине.

«Благодари Путина, что он не разрешает нам забрать Киев», - резюмировал Рамзан Кадыров.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила о предъявлении обвинений главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, а также двум его подчиненным за «военные преступления».

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