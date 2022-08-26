Медведев сообщил, что в России готовится законопроект об условиях въезда и пребывания иностранцев

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России готовится новый законопроект, который отрегулирует условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в РФ, сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Готовится новый всеобъемлющий законопроект, который отрегулирует условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране", - рассказал он в ходе заседания комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Медведев добавил, что потребуется оценка потребности профильных структур в оборудовании, технике и других материальных ресурсах с учетом новых требований и актуальной ситуации.

Также ранее Медведев оценил возможность переговоров России с Украиной в августе 2022 года. При этом он усомнился, что на них "будет о чем и с кем говорить".

Кроме этого, ранее Медведев пообещал конфисковать украинское имущество при помощи вооруженных сил в ответ на предложение Зеленского о конфискации российских активов.