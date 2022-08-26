В Кузбассе отмечают 75-летие Дня шахтера

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Кузбасс 26 августа отмечает День Шахтера. Столицей праздника в этом году стал город Полысаево. Губернатор региона Сергей Цивилев принял участие в шествии шахтерских делегаций и вручил награды лучшим горнякам. Свое поздравление с 75-летием Дня шахтера жителям Кузбасса направил президент России Владимир Путин.

«Вы по праву гордитесь именами и выдающимися достижениями своих предшественников, знаменитыми горняцкими династиями и, конечно, сложившимися в отрасли традициями доблестного, самоотверженного труда и товарищеской взаимовыручки. Отрадно, что нынешнее поколение работников угледобывающей промышленности трудится с полной отдачей, вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, в решение важнейших проблем социальной сферы», - подчеркнул Владимир Путин.

Сергей Цивилев возложил цветы к обелиску павшим в Великой Отечественной войне. Губернатор также поздравил земляков, отмеченных федеральными и областными наградами: ко Дню Шахтера их получили 69 сотрудников угольной отрасли.