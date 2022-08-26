Moderna подала в суд на конкурентов за использование ее патента при создании вакцин против коронавируса

Фармкомпания Moderna подает в суд на Pfizer и BioNTech, заявляя, что те использовали защищенные патентами технологии для создания вакцины против коронавирусной инфекции.

"Moderna направляет иски о нарушении патентных прав против Pfizer и BioNTech в окружной суд Массачусетса США и суд Дюссельдорфа в Германии", - уточняется в сообщении на сайте компании.

Как отмечается в сообщении, "Moderna считает, что что вакцина Comirnaty против коронавируса, разработанная Pfizer и BioNTech, нарушает патенты, поданные Moderna в период с 2010 по 2016 год, и касающиеся основополагающей технологии мРНК".

В фармкомпании утверждают, что конкуренты скопировали технологию, не имея на то разрешения.

Ранее предприниматель и изобретатель Нубар Афеян, являющийся соучредителем и председателем компании Moderna, заявил, что не намерен нарушать патентные права на производство вакцины от коронавируса и разглашать ее рецепт. Такое заявление Афеян сделал в ответ на требование Агентства здравоохранения Организации Объединенных Наций поделиться формулой вакцины, чтобы по возможности наладить ее производство в максимально возможном количестве мест, поскольку многим странам вакцины просто не хватает.