Мальчик упал с железнодорожного моста в Карелии

Подростки без присмотра взрослых баловались на реке и прыгали в воду с высокой переправы Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Карелии ребенок упал с железнодорожного моста. Несчастный случай произошел вечером 25 августа 2022 года в поселке Поросозеро. Подростки без присмотра взрослых баловались на реке и прыгали в воду с высокой переправы. Однако один мальчик промахнулся и упал прямо на берег. Об этом сообщает издание “КарелInform”.

- В десятом часу вечера подростки прыгали с пятиметрового моста. Один из детей прыгнул вниз, но не рассчитал траекторию падения и приземлился на землю, - пишет издание.

Увидев, что произошло с другом, ребята сразу же вызвали сотрудников скорой помощи. Из-за ландшафта машина медиков не смогла подъехать прямо на берег, чтобы забрать пострадавшего. Поэтому к месту также прибыли сотрудники МЧС Карелии. Вместе с медиками они погрузили ребенка на носилки и донесли до кареты скорой.

Сейчас в связи с инцидентом проводится проверка. По предварительной версии, подросток просто в темное время суток не заметил, куда именно он прыгает. Известно, что мальчику посчастливилось избежать тяжелых травм.