Бастрыкин поручил возбудить дело за незаконное привлечение Кадырова к уголовной ответственности на Украине

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту незаконного заочного предъявления обвинений Кадырову и еще нескольким россиянам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту уголовного преследования Рамзана Кадырова Службой безопасности Украины. Об этом в пятницу 26 августа сообщает пресс-служба ведомства.

В Следственном комитете РФ назвали заведомо незаконными решения о заочном предъявлении обвинений главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и другим лицам.

«В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения о привлечении граждан России к уголовной ответственности», - сказано в сообщении СК.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила о предъявлении обвинений главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, а также двум его подчиненным за «военные преступления».

После этого Кадыров предложил СБУ «встретиться и разобраться, кто террорист» в ответ на предъявленные ему обвинения.

Также Кадыров попросил Путина дать возможность завершить спецоперацию на Украине и заявил, что чеченские подразделения в случае необходимости готовы «смело идти на Европу».