В офисе Зеленского пожаловались на медленную помощь от Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался на медленные по сравнению с Соединенными Штатами поставки Европой помощи Киеву, сообщает американское издание Hill.

"Подоляк сказал, что проблема с "так называемой традиционной Европой", указав на Германию, Францию и Италию, состоит в "оперативности принятия решений", критикуя их за то, что они слишком медленно отправляют требуемую поддержку Украине по сравнению со скоростью (реакции - прим. ред.) США", - пишет издание.

Также Подоляк добавил, что "старая Европа" может последовать примеру Соединенных Штатов, что сделает их решения "более уместными".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 августа 2022 года можно прочитать здесь.