Чего ждать от курса рубля осенью 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовый аналитик Артем Звездин рассказал, что будет происходить с рублем осенью 2022 года.

По мнению эксперт, для российской нацвалюты это время станет важным. Он объяснил это тем, что в этот период будет заложен долгосрочный курс и спрогнозировал, что к октябрю рубль ослабеет к доллару в диапазоне 65-70. Об этом пишет Lenta.ru.

- Снижение цен на нефть на мировом рынке, ограничения на наш экспорт - факторы к обесцениванию нашей валюты. Коллапса не будет, данный баланс уже заложен в цене, а значит, хоть и заложит тренд на обесценивание рубля, но в долгосрочном движении, - предполагает аналитик.

Звездин также считает, что в мире возрастает спрос на американский доллар США и евро в связи с ростом ставок и снижением инфляции.

- Все это создаст крепкий доллар и евро, на фоне сниженного спроса на рубль, а значит, аналогично - негативно влияет на курс рубля, - уточнил специалист.

26 августа ФАН писал, что Центробанк РФ понизил официальный курс рубля к доллару и евро на 27-29 августа. Теперь курс нацвалюты США увеличился на 32,25 коп. и составил 60,09 рубля. Европейская валюта подорожала на 28,01 копейки и оказалась на уровне 59,88 рубля. А утром в пятницу на старте торгов Мосбиржи рубль также ослаб к евро и доллару. Курс американской валюты в начале сессии вырос до 60,24 рубля, евро - до 59,93 рубля.