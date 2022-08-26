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Экономика26 августа 2022 15:05

Чего ждать от курса рубля осенью 2022 года

Аналитик Звездин допустил ослабление рубля осенью 2022 года
София ГОНЧАРОВА
Чего ждать от курса рубля осенью 2022 года

Чего ждать от курса рубля осенью 2022 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовый аналитик Артем Звездин рассказал, что будет происходить с рублем осенью 2022 года.

По мнению эксперт, для российской нацвалюты это время станет важным. Он объяснил это тем, что в этот период будет заложен долгосрочный курс и спрогнозировал, что к октябрю рубль ослабеет к доллару в диапазоне 65-70. Об этом пишет Lenta.ru.

- Снижение цен на нефть на мировом рынке, ограничения на наш экспорт - факторы к обесцениванию нашей валюты. Коллапса не будет, данный баланс уже заложен в цене, а значит, хоть и заложит тренд на обесценивание рубля, но в долгосрочном движении, - предполагает аналитик.

Звездин также считает, что в мире возрастает спрос на американский доллар США и евро в связи с ростом ставок и снижением инфляции.

- Все это создаст крепкий доллар и евро, на фоне сниженного спроса на рубль, а значит, аналогично - негативно влияет на курс рубля, - уточнил специалист.

26 августа ФАН писал, что Центробанк РФ понизил официальный курс рубля к доллару и евро на 27-29 августа. Теперь курс нацвалюты США увеличился на 32,25 коп. и составил 60,09 рубля. Европейская валюта подорожала на 28,01 копейки и оказалась на уровне 59,88 рубля. А утром в пятницу на старте торгов Мосбиржи рубль также ослаб к евро и доллару. Курс американской валюты в начале сессии вырос до 60,24 рубля, евро - до 59,93 рубля.