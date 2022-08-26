Дочь Мадонны обнажила грудь и села на шпагат в дебютном клипе

Лурдес Леон Фото: EAST NEWS

Лурдес Леон - дочь популярной певицы Мадонны - решила продолжить певческую династию и выпустила дебютный клип на композицию Lock&Key под псевдонимом Lolahol. В нем девушка тихим голосом поет о проблемах романтической любви, а в видео Лурдес гуляет с собакой, проводит время на кладбище с молодым человеком, а затем оказывается на побережье океана.

В тексте песни Леон признается, что “мечется и рвется” между любовь и свежим бризом, который может унести ее прочь. В интернете уже обсуждают некоторые кадры, на которых молодая певица предстает в одной только сетке, имитирующей рыболовную, а затем садится на шпагат прямо на песке.

При этом поклонники Мадонны дебютную работу Лурдес уже раскритиковали, пишет womanhit.ru.

Девушку начали сравнивать с самой Мадонной, причем не в пользу первой.

“Никакая, особенно в сравнении с тем, какой Мадонна была в ее годы”; “Песня вообще не запоминается”, “Мама круче, даже сравнивать не нужно”, “Бездарно”, - отметили пользователи в комментариях.

Ранее сообщалось, что дочь Мадонны пришла на вечеринку с обнаженной грудью. Отмечалось, что 19-летняя Лурдес унаследовала от матери полное отсутствие комплексов.