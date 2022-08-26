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Политика26 августа 2022 15:33

Раскрыты возможные последствия отключения Украины от Запорожской АЭС

Эксперт Стефанович заявил, что отключение от ЗАЭС не будет критичным для Украины
София ГОНЧАРОВА
Раскрыты возможные последствия отключения Украины от Запорожской АЭС

Раскрыты возможные последствия отключения Украины от Запорожской АЭС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович рассказал о возможных последствия для Украины в случае отключения от Запорожской АЭС (ЗАЭС).

По его мнению, для Незалежной это не станет критичными. Это связано с тем, что у страны всегда был положительный энергобаланс, пишет Lenta.ru. Кроме того, ситуацию упрощает еще и то, что часть территорий перешла под контроль российских сил..

- На самом деле это вообще некритично, - заявил Стефанович. - У Украины всегда был положительный энергобаланс. Да, в отдельных регионах, может, придется столкнуться с определенными трудностями, но ЗАЭС не является критическим звеном.

Специалист также добавил, что считает маловероятными веерные отключения от электроэнергии.

Ранее ФАН писал, власти Запорожья допустили консервацию ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, такое возможно, если бойцы ВСУ продолжат обстреливать территорию. Сейчас атомная электростанция работает на минимальной мощности. Специалисты постоянно фиксируют повреждения ЛЭП.