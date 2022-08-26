Financial Times: многим жителям Британии придется выбирать на Рождество между едой и отоплением

Coca-Cola вернется в российские магазины под новым названием Фото: REUTERS

Многим жителям Британии в этом году на Рождество, которое празднуется в конце декабря, нужно будет выбирать между отоплением и едой из-за роста цен на энергию, сообщает издание Financial Times.

Ранее британский энергорегулятор Ofgem сообщил о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%, до 3549 фунтов стерлингов в год с 1 октября текущего года.

Компаниям, которые также столкнутся с повышением счетов, необходимо будет выбирать между сокращением персонала или закрытием подразделений или магазинов, полагают эксперты издания. Кроме этого, ожидается, что на фоне этого рост безработицы в стране ухудшит положение большого числа семей.

Ранее сообщалось, что Британия намерена направить Украине новую партию оружия в ближайшее время. Общая сумма британской помощи Киеву с начала спецоперации достигла 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

При этом эксперты предрекли обнищание миллионов британцев из-за роста цен на энергоносители.

Также агентство Bloomberg прогнозировало, что число живущих в нищете британцев достигнет 1 миллиона в 2023 году.