Польша боится потерять западные земли при вступлении в союз с Украиной

Польша испугалась потери западных земель в случае вступления в союз с Украиной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Образование польско-украинского союза с одновременным выходом Варшавы из ЕС может побудить Германию претендовать на западные земли Польши. Об этом в пятницу 26 августа пишет польское издание Konserwatyzm.

По мнению автора публикации, Берлин ожидает повода для присоединения земель, которые Польша получила после Второй Мировой войны.

«Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса — и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году, или больше», - пишет издание.

Автор предлагает пессимистический сценарий развития событий, в ходе которого после потери западных земель оставшиеся регионы Польши со временем «подвергнутся украинизации».

Ранее Британия предложила Украине и Польше создать союз против Москвы и Минска. Россию и Белоруссию назвали враждебными странами.

Позднее Служба внешней разведки России сообщила, что Польша готовится создать квази-государство в западных областях Украины. Также по данным российской разведки, в Варшаве всерьез подумывают о поглощении польским костелом Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине.

Тем временем Украина отправляет свои золотовалютные резервы в Польшу.