"Прием экономии": Стало известно, как меньше платить за воду

Стало известно, как меньше платить за воду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начальник управления по организации сбытовой деятельности "Росводоканала" Тамара Ликсукова дала советы россиянам, как уменьшить счета за воду.

По мнению эксперта, сэкономить на услугах водоснабжения и водоотведения позволят индивидуальные приборы учета. Однако стоит помнить, что счетчики важно вовремя проверять, а также каждый месяц в установленные сроки предавать по ним показания. Об этом пишет Lenta.ru.

Еще один вариант - бережно использовать воду. В данном случае помогут двухкнопочный сливной механизм на унитаз, рычаговый смеситель и аэратор - специальная насадка на смеситель, которая разбивает струю воды на множество мелких струек.

Ликсукова также отметила, что стоит вовремя починить, если он подтекает. Ведь за месяц из него может вытечь до 170 литров воды.

- Кроме того, можно провести обследование внутриквартирных коммуникаций на наличие протечек, устранив их своими силами или с помощью специалиста, - отметила представитель "Росводоканала".

Накануне "Известия" сообщали, что бизнес предложил списать долги за ЖКУ отдельным категориям граждан. Речь идет о семьях, утративших кормильца, а также о людях, потерявших трудоспособность. К слову, общая сумма долгов россиян за ЖКУ по итогам первого квартала 2022 года составила 804,5 миллиарда рублей. Это новыи рекорд: за год они выросли на 7,6% (56,6 миллиардов рублей)