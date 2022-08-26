Россиян предупредили о негативном влиянии осени на организм Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С наступлением осени организм человека нуждается в поддержке, поскольку подвергается физиологическим и психологическим испытаниям. Смена погоды, сокращение солнечных дней и возвращение домой после отпуска - все имеет свое влияние.

Прежде всего стоит помнить, что в осенний период большую часть времени люди проводят внутри помещений, а также в организме заметно снижается количество витамина D, получаемого от солнца. Это один из важных микроэлементов, который связан сзащитными силами организма - способностью человека противостоять различным заболеваниям. Об этом в беседе с изданием Газета.Ru рассказали эксперты компании AO "Валента Фарм".

Кроме того, осенью погода нередко меняется в течение дня и теплые лучи солнца сменяют прохладные порывы ветра, учащаются дожди. В результате это может привести к переохлаждению организма и ослаблению иммунитета. Также не стоит пренебрегать правилами личной гигиены .

- Чаще мойте руки с мылом, промывайте нос солевыми растворами ... Гуляйте на свежем воздухе не менее получаса. Соблюдайте режим сна, ешьте больше фруктов и овощей ... отдавайте предпочтение продуктам, содержащим витамины А, С, группы В, цинк и кальций, - советуют эксперты.

Накануне "Известия" писали, что закаливание и "ягодная диета" помогут укрепить иммунитет к осени. По словам эксперта Сергея Чудакова, укреплять иммунитет нужно не только в преддверии наступления осени, но круглый год. В этом помогут свежие ягоды, фрукты, овощи, зелень, содержащие мультивитамины, и обтирания холодной водой.