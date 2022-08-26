Westmeath Independent: в Ирландии избили украинского подростка, требуя “вернуться домой” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ирландском городе Маллингар в ходе драки пострадал подросток из Украины, родственники пострадавшего обвинили нападавших в расизме, сообщает местное издание Westmeath Independent.

"В результате нападения на улице Харбер в городе Маллингар 14-летний мальчик получил перелом челюсти, он был прооперирован в Дублине, рядом с ним в тот момент оказалась 15-летняя девочка, она сильно напугана", - уточняется в публикации.

По рассказу детей, в ходе инцидента агрессоры выкрикивали: "Украинцы, идите домой!" Родные пострадавшего уточнили Westmeath Independent, что среди нападавших были ирландцы, а также прибалты. Родители мальчика планируют обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что украинец избил 84-летнего пенсионера в Москве из-за спора о спецоперации. Пожилой мужчина попал в больницу с сотрясением мозга, гематомами и переломом челюсти.