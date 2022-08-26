Глава "Аэрофлота" сообщил Путину о планах законтрактовать 323 отечественных самолета Фото: REUTERS

Крупнейшая авиакомпания России "Аэрофлот" планирует заключить контракты на 323 отечественных самолета, при этом две трети из них придется на МС-21, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В настоящее время у нас основной фокус будет на подготовке к эксплуатации российских воздушных судов. Наша стратегия сейчас обновляется, но она уже полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030-го года. В наших планах - законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 – Sukhoi Superjet, 210 – МС-21 – это уже в новом облике с российскими двигателями импортозамещенные самолеты, а также 40 воздушных судов Ту-214", - уточнил Александровский.

Ранее сообщалось, что “Аэрофлот” планирует возобновить полеты в Крым с 1 сентября. В авиакомпании запланировали на эту дату как минимум пять вылетов в Симферополь.

Также ранее стало известно, что “Аэрофлот” возобновляет рейсы в Турцию с 6 мая 2022. Они будут выполняться из Шереметьево.