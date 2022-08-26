"Будет здоровая и сияющая": Названы "лучшие друзья" кожи

Названы "лучшие друзья" кожи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-терапевт, нутрициолог, эксперт по здоровью Coral Club Елена Мановска рассказала, что поможет сохранить здоровье кожи и придаст ей сияния.

По словам эксперта, прежде всего важен правильный рацион. Для поддержания безупречного состояния кожи в меню должен быть соблюден баланс белков, жиров и углеводов, а также необходимых витаминов и микроэлементов, считает специалист. Об она сообщила в беседе с изданием Газета.Ru.

- Лучшими друзьями нашей кожи являются витамин А (содержится в орехах, печени, красном мясе, сливочном масле, жирной рыбе и моркови), фитоэстрогены (семена льна и кунжут), цинк (морепродукты, пшеничные отруби, яблоки, апельсины), Омега-3 (жирная рыба), витамин С (цитрусовые, киви, ягоды и сладкий перец), витамины группы В, - рассказала врач.

Также Мановска уверена, что правильный рацион позволит еще и облегчить состояние при кожных заболеваниях.

Ранее RT сообщал, что правильное питание играет большую роль для поддержания здоровья и молодости кожи. Важно, чтобы в рационе было много продуктов - источников антиоксидантов, которые способны бороться с негативными последствиями УФ-излучения. Кроме того, по его словам экспертов, для поддержания хорошего состояния кожи большое значение имеет здоровье эндокринной системы.