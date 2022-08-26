Латвийские рабочие отказываются сносить советские памятники

В Латвии рабочие отказываются сносить советские памятники. Фото: REUTERS

Латвийские рабочие отказываются сносить памятники советских времен. Об этом сообщает портал LSM в пятницу 26 августа.

Сообщается, что местные рабочие в Балвском крае, находящемся на востоке страны, отказались сносить памятник партизанам Красной армии, а рабочие из других регионов требуют оплату в четыре раза больше, чем указано в сметах. Об этом порталу рассказал председатель Балвской краевой думы Сергей Максимов, комментируя задержку в сроках сноса памятников.

«Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории», - рассказал чиновник.

Максимов уточнил, что памятник партизанам признан художественной ценностью и не будет разрушен, а после демонтажа переедет в музей.

Ранее Посольство РФ направило в МИД Латвии ноту протеста из-за сноса памятника Освободителям, назвав этот акт варварской и русофобской выходкой.

Также сообщалось, что СК РФ возбудил дело из-за сноса памятника воинам-освободителям в Риге.

Тем временем в Киеве решили снести «пророссийские памятники» и отказаться от вагонов метро, сделанных в России.