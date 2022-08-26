Товарищ Прилучного заявил, что актер мог так быстро жениться на Зепюр Брутян из-за ее невинности

Друг Прилучного рассказал, почему актер решил срочно женится на Зепюр Брутян. Фото: соцсети @harleydavidson700.

Друг Павла Прилучного обнародовал причину, которая не только заставила актера молниеносно жениться на молодой актрисе Зепюр Брутян, но и будет гарантией того, что Павел станет особенно ценить супругу. Оказывается, Зепюр до свадьбы хранила девственность!

«Невеста из хорошей семьи, которая уважает и чтит армянские традиции. Для многих это неожиданность, но их девушки даже в Москве до сих пор выходят замуж девственницами. На 100 процентов уверен, что так было и в этом случае. Именно поэтому Паша так быстро женился. И поэтому будет особенно ценить свою супругу, для которой он стал первым мужчиной», - рассказал товарищ Прилучного.

Друг актера считает, что Прилучный влюблен в молодую жену без памяти. Гости на свадьбе тоже заметили, что молодые не сводили друг с друга глаз и даже не обращали особого внимания на коробки с дорогими вещами, которыми их одаривали.

«Женились они точно не «по залету», - резюмировал друг Прилучного.

У новоиспеченной семьи, как выяснила KP.RU, есть еще один секрет: красивая и роскошная свадебная церемония, которую провели на одной из самых дорогих вилл Подмосковья, оказалась бутафорской.