Стало известно, представители каких профессий чаще других страдают от алкоголизма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Психиатр-нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, доктор медицинских наук Юрий Сиволап рассказал, что алкогольной зависимости больше всего подвержены люди, чья работа связана с избыточной нагрузкой и высоким уровнем стресса.

По его словам, сюда можно отнести тех, у кого ненормированный рабочий день и плохой баланс между работой и обычной жизнью. Об этом он заявил в беседе с изданием Газета.Ru.

- Это любые люди, у которых высокий уровень стресса, чрезмерные нагрузки ... Человек много работает, а потом приходит домой и слышит от жены или мужа: "Я тебя не вижу совсем". Все это создает стресс, который и подталкивает человека к алкоголизму. Считается, чтобы человек не выпивал, его надо загрузить по максимуму. Не надо этого делать! - считает профессор.

Сиволап также добавил, что в зоне риска находятся полицейские, сотрудники МЧС, врачи (анестезиологи, хирурги). Что касается тех, чья работа меньше всего связана со стрессом, то сюда эксперт отнес библиотекарей.

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