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Политика26 августа 2022 19:07

Медведев в шутку назвал «хорошим медиком» Макрона, диагностировавшего у НАТО смерть мозга

Заместитель секретаря Совбеза объяснил, почему с Макроном можно вести разговор
Мария ПАВЛОВА
Медведев пошутил о Макроне, назвав того "хорошим доктором".

Медведев пошутил о Макроне, назвав того "хорошим доктором".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Медведев отметил, что с президентом Франции Эмманюэлем Макроном «можно вести разговор» и в шутку назвал его «хорошим медиком». Об этом Медведев сказал в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.

«Франция умеет ставить медицинские диагнозы. Президент Макрон сказал, что у НАТО смерть мозга. Он хороший медик, мне трудно с ним не согласиться», - сказал Дмитрий Медведев.

Также Дмитрий Медведев заявил, что превратился из либерала в «ястреба» и назвал причиной изменения своих взглядов русофобию партнеров России.

Кроме того, Дмитрий Медведев ответил на вопрос о начале Третьей мировой словами из Апокалипсиса Иоанна Богослова и выразил надежду, что Апокалипсис не наступит.

Заместитель секретаря Совбеза также назвал причину начала Специальной военной операции на Донбассе.