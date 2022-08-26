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Политика26 августа 2022 19:39

Гражданин США погиб на Украине в ходе боевых действий

Подробности гибели американского гражданина не разглашаются из уважения к частной жизни
Мария ПАВЛОВА
Гражданин США погиб на Украине в ходе боевых действий.

Гражданин США погиб на Украине в ходе боевых действий.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Американский гражданин погиб на Украине в ходе боевых действий. Об том сообщает журнал Newsweek в пятницу 26 августа.

Гибель гражданина США подтвердили в Госдепе, информирует издание. В то же время американское дипломатическое ведомство не называет имени погибшего американца и не уточняет информацию об обстоятельствах его гибели, ссылаясь на тайну частной жизни.

«Из уважения к частной жизни семьи, мы пока не комментируем произошедшее», - сказали в Госдепе.

Ранее сообщалось о гибели на Украине гражданина США Джозефа Кансела, завербованного в ЧВК. Кансел участвовал в боевых действиях на стороне Киева. Его тело найдено не было.

Тем временем Дмитрий Медведев рассказал, как НАТО и США ведут на Украине «прокси-войну» против России.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 августа 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.