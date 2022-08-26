Пентагон обсудит влияние российских космических вооружений на безопасность США

Пентагон намерен провести серию закрытых брифингов по вопросу влияния на безопасность США космических вооружений России и Китая. Фото: REUTERS

Пентагон обеспокоен влиянием космических вооружений России и Китая на безопасность США. Совет по оборонной политике при американском военном ведомстве намерен провести 6-7 сентября серию брифингов по этому вопросу. Брифинги пройдут в закрытом формате, пишет издание Inside Defense.

Сообщается, что в мероприятиях могут принять участие глава Пентагона Ллойд Остин и его заместители, крупные военные чиновники из разведывательных, космических и оборонных ведомств США.

Кроме обсуждения основного вопроса, участники намерены «рассмотреть возможность проведения тайных командно-штабных учений на тихоокеанском театре военных действий», пишет издание.

Ранее Россия предложила странам ООН не создавать новое космическое оружие и уничтожить уже имеющееся.

Тем временем гражданин США погиб на Украине в ходе боевых действий.