Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 августа 2022 19:47

Пентагон обсудит влияние российских космических вооружений на безопасность США

В США проведут серию закрытых брифингов об угрозе для США космического вооружения России и Китая
Мария ПАВЛОВА
Пентагон намерен провести серию закрытых брифингов по вопросу влияния на безопасность США космических вооружений России и Китая.

Пентагон намерен провести серию закрытых брифингов по вопросу влияния на безопасность США космических вооружений России и Китая.

Фото: REUTERS

Пентагон обеспокоен влиянием космических вооружений России и Китая на безопасность США. Совет по оборонной политике при американском военном ведомстве намерен провести 6-7 сентября серию брифингов по этому вопросу. Брифинги пройдут в закрытом формате, пишет издание Inside Defense.

Сообщается, что в мероприятиях могут принять участие глава Пентагона Ллойд Остин и его заместители, крупные военные чиновники из разведывательных, космических и оборонных ведомств США.

Кроме обсуждения основного вопроса, участники намерены «рассмотреть возможность проведения тайных командно-штабных учений на тихоокеанском театре военных действий», пишет издание.

Ранее Россия предложила странам ООН не создавать новое космическое оружие и уничтожить уже имеющееся.

Тем временем гражданин США погиб на Украине в ходе боевых действий.