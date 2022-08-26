Врач-невролог дал советы, которые помогут улучшить концентрацию и память Фото: Shutterstock

Врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин дал советы, которые помогут улучшить память и концентрацию внимания. Первым делом стоит взять на заметку тот факт, что регулярная умственная нагрузка станет своеобразной зарядкой для мозга. Но в этих вопросах надо учитывать возраст, род деятельности и не бросаться решать примеры со звездочкой.

К регулярной умственным упражнениям стоит относить не только чтение книг, но и изучение иностранных языков, логические игры, в том числе компьютерные, главное, чтобы они помогали развивать стратегическое мышление.

- Можно играть на музыкальных инструментах или писать стихи. А вот держать в голове много информации, в том числе не нужно, не стоит, - советует врач в беседе с "Газетой.Ru"

Еще один важный аспект – гигиена сна. Во время отдыха нервная система отдыхает, так что перед отходом к отдыху важно устраивать цифровой детокс.

Физические нагрузки, правильно питание и контроль веса благодатно скажутся на организме. К тому же, мозгу нужно давать отдыхать в течении дня хотя бы 15-20 минут.

- Стоит также изменять привычные маршруты, знакомиться с новыми людьми. Новая информация поможет сформировать устойчивые новые нейронные связи, что значительно улучшит функцию мозга, - заключил эксперт.

Наличие некоторых симптомов свидетельствует о необходимости как можно скорее обратиться к неврологу. Подробнее о них рассказала ФАН кандидат медицинских наук Ольга Родионова.

Кстати, длительные стресс, как правило, перерастает в хронические заболевания, передает телеканал "360".