Друг раскрыл неожиданную правду о том, какие отношения на самом деле связывали Прилучного и Мирославу Карпович Фото: Иван МАКЕЕВ

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян наконец сыграли свадьбу. Торжество прошло с размахом и, конечно, со знаменитостями-гостями. Однако поклонники звезды сериала "Мажор" не унимаются и любопытствуют, какие на самом деле связывали Павла с Мирославой Карпович после развода с Агатой Муцениеце.

Правду на отношения между Прилучным и актрисой из "Папиных дочек" раскрыл его друг.

- По-моему, Паша с Мирой просто дружили и ничего больше. А когда их сняли вместе на отдыхе, решили подыграть и изобразить роман ради пиара, - рассказал приятель KP.RU.

Также друг поделился, почему Прилучный так спешил жениться на молодой актрисе Зепюр Брутян. Оказалось, что девушка до свадьбы хранила девственность!

Кстати, именно "Комсомолка" вывела влюбленных на чистую воду: пока они интриговали и путали поклонников, намекая то на серьезные отношения, то просто на совместные съемки, мы проверили документы и нашли железные доказательства бракосочетания. Оказалось, что Зепюр Брутян официально стала Зепюр Прилучной.

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