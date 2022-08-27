Правительству Зеленского предрекли серьезный кризис Фото: REUTERS

Команду президента Украины Владимира Зеленского ждет серьезный кризис, причем наступит уже этой зимой. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

Причина, как отмечается в статье, связана с тем, что политик слишком сильно переключился на военные и дипломатические вопросы.

- До начала конфликта Зеленский вместе с руководителем своей администрации, бывшим кинопродюсером Андреем Ермаком постоянно занимались микроменеджментом ... они стремились лично вмешиваться во все детали различных госпроцессов. Однако теперь украинский лидер сконцентрировался только на военных и дипломатических вопросах, в то время как экономические вопросы переданы правительству, - отмечается в публикации.

Также автор материала считает, что этой зимой Незалежной стоит готовиться к еще одному кризису - отопительному. В результате это может привести к тому, что вся вина будет переложена на плечи главы правительства Дениса Шмыгаля, что "выведет Зеленского из-под удара".