Пентагон подписал контракт с Raytheon на 182 млн долларов на закупку ракетных комплексов NASAMS для Украины Фото: REUTERS

Пентагон США заключил контракт с оборонным подрядчиком Raytheon по закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общая сумма контракта составляет 182 295 333 доллара. Отмечается, что средства для закупки комплексов были выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины.

Накануне Соединенные Штаты сообщали, что уже запустили процесс закупок зенитных ракетных комплексов NАSAMS для Украины. После этого амеркиаснкий лидер Джо Байден заявлял о предоставлении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 миллиарда долларов. Он также уточнил, что благодаря новому пакету военной помощи позволит Украина сможет приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от беспилотников и радары.