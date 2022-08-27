Госдеп просит Россию освободить осужденного за наркотики экс-сотрудника посольства США в Москве Фогеля Фото: REUTERS

Американский Госдепартамент просит Россию освободить бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля, осужденного на 14 лет колонии за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает CNN со ссылкой на семью и адвокатов американца.

Отмечается, что причинами такого обращения стали состояние здоровья мужчины и его возраст. При этом телекомпания отмечает, что американское внешнеполитическое ведомство не приводит деталей запроса и не уточняет, когда именно он был направлен. По словам представителей семьи 61-летнего Фогеля, он страдает от хронических болей в спине.

- Мы призываем российское правительство обеспечить надлежащее отношение и медицинский уход за всеми американскими гражданами, осужденными в России, - передает CNN слова представителя ведомства.

Напомним, в конце января 2022 года в Москве был арестован бывший сотрудник посольства Соединенных Штатов Марк Фогель. Его задержали с наркотиками летом 2021 года в аэропорту Шереметьево. Против Фогеля завели уголовное дело о контрабанде наркотиков. 17 июня Химкинский городской суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима.