В Эстонии сделали платной отправку посылок с гумпомощью на Украину

С 1 сентября 2022 года отправка посылок с гуманитарной помощью из Эстонии на Украину станет платной. Об этом сообщили в государственной почтовой компании Omniva.

- С начала марта частные лица из Эстонии бесплатно отправили через Omniva на Украину более 70 тысяч килограммов гуманитарной помощи. Учитывая рост объемов посылок и транспортных расходов ... отправка посылок с сентября будет стоить 90 центов за килограмм, - уточнили в компании.

Также отмечается, что по сравнению с обычной стоимостью отправки международной посылки эта цена гораздо ниже.