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В мире27 августа 2022 3:12

Российские силовики узнали, что СБУ с 2014 года вербовала выезжающих в РФ украинцев

Чаще всего жертвами вербовки становились таксисты, уточнил источник
София ГОНЧАРОВА
Российские силовики узнали, что СБУ с 2014 года вербовала выезжающих в РФ украинцев

Российские силовики узнали, что СБУ с 2014 года вербовала выезжающих в РФ украинцев

Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) с 2014 года массово вербовала граждан своей страны, которые часто выезжали в Россию. Сотрудники ведомства вынуждали людей передавать данные о российских военных на полуострове Крым и других регионах РФ.

Кроме того, эта схема действует до сих пор. Об этом со ссылкой на сотрудника российских силовых структур пишут РИА Новости.

- Украинские спецслужбы усиливают давление на своих граждан, пересекающих границу с подконтрольными РФ территориями, вовлекая их в преступную террористическую деятельность. Они заставляют их собирать данные о передвижении российских войск, сообщать координаты дислокации и численность российских подразделений, - заявил информатор.

Также собеседник издания уточнил, что жертвами вербовки обычно становились таксисты, перевозчики и люди, навещающие в России своих родственников, а также граждане, пересекающие границу. Он отметил, что СБУ и украинские пограничники начинают шантажировать людей под любым предлогом.

Ранее сайт KP.RU писал, что сотрудниками Федеральной службы безопасности России в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность жителя Курска, который приехал туда с Украины. Мужчина оказался агентом Главного управления разведки Минобороны Украины.