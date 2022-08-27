Что произошло в ночь на 27 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли согласовать итоговый документ, сообщил председатель конференции Густаво Злаувинен. По его словам, договоренностей не удалось достичь по субстантивной части документа.

В России с 26 августа 2022 года граждане не смогут получить загранпаспорта, срок действия которых составляет 10 лет, сообщили в российском МИД. В ведомстве отмечают, что это лишь временная мера, а приостановка выдачи документа связана с необходимостью переформатирования электронного носителя.

Заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие для самообороны. Также он перечислил четыре основания, на которых Россия может сделать это. В частности, Россия могла бы ответить ядерным ударом на старт ядерных ракет противника или применение им ядерного оружия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом ответила на призыв Соединенных Штатов забыть о принадлежности Косова Сербии. В своем телеграм-канале она писала "никогда", подтверждая, что для России Косово - это территория Сербии.

Американский гражданин погиб на Украине в ходе боевых действий, сообщает журнал Newsweek. Гибель гражданина США подтвердили в Госдепе. В то же время американское дипломатическое ведомство не называет имени погибшего американца и не уточняет информацию об обстоятельствах его гибели, ссылаясь на тайну частной жизни.

Жительница Британии в беседе с изданием The Daily Mail поделилась своим личным опытом по приему семьи беженцев с Украины. 54-летняя мать-одиночка Клара Магуайр, проживающая в городе Пул, потерявшая незадолго до пандемии коронавируса мужа, решила помочь украинцам и приютила у себя женщину с дочерью. Однако совсем скоро она сочла свое решение "катастрофой".