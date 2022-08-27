Сенатор Пушков назвал "идиотами" желающих в США развязать ядерную войну с Россией Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков резко высказался о желающих в Соединенных Штатах развязать ядерную войну с Россией.

По его мнению, они - "идиоты".

Парламентарий также обратил внимание на видео американского стримера, который хотел "уничтожить" Россию в симуляторе ядерной войны, но не смог найти ее на глобусе и "атаковал" США.

- Клинические идиоты в США играют в ядерную войну. А тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне, - написал политик в своем Telegram-канале, добавив, что разница между первыми и вторыми не очень большая.

Заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие для самообороны. Также он перечислил четыре основания, на которых Россия может сделать это. В частности, Россия могла бы ответить ядерным ударом на старт ядерных ракет противника или применение им ядерного оружия.

До этого президент РФ Владимир Путин отмечал, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Он объяснил это тем, что в ней не может быть победителей. РФ выполнила свои обязательства в рамках договоренностей с Соединёнными Штатами по сокращению ядерных вооружений, подчеркнул глава государства.